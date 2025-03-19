İzmir'de deniz patlıcanları ele geçirildi

İzmir'de kaçak avlanan deniz patlıcanları ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlandığı tespit edilen 600 kilogram deniz patlıcanı (deniz hıyarı) ele geçirildi
İzmir'in Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli Balıkçı Barınağı'nda denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, barınaktaki bir araçta kaçak avlandığı belirlenen 600 kilogram deniz patlıcanı (deniz hıyarı) ele geçirdi.
Canlı oldukları tespit edilen deniz patlıcanları denize bırakıldı. Aracın sahibine 37 bin 770 lira para cezası uygulandı.