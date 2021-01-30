Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

İzmir'de dev kumar operasyonu: Suç üstü yakalandılar

İzmir'de 8 farklı adrese jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 milyon 646 bin 421 lira ceza kesildi. Kumar oynanan bir deponun duvarındaki panoda Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı "Kolpaçino" filmine atıfta bulunarak "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler... İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısı dikkat çekti

İzmir'de dev kumar operasyonu: Suç üstü yakalandılar
AA

İzmir İl Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı adreslerinde tombala oynandığı istihbaratı alması üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

KUMARHANEDE "KOLPAÇİNO" PANOSU

Bornova ilçesinde bulunan Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda 52 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmekten cezai işlem uygulandı.

Kumar oynanan mekanın duvarında asılı bulunan panoda Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı "Kolpaçino" filmine atıfta bulunarak "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler... İzmir'in tüm elit insanları burada" yazılı olması dikkat çekti.

Söz konusu panoda filmde Aydemir Akbaş'ın canlandırdığı "Sabri Abi" ile Ebubekir Öztürk'ün canlandırdığı "Ganyotçu" karakterlerinin fotoğrafları da yer aldı.

AA'nın haberine göre; depoda ayrıca olası bir baskında kişilerin kaçması için duvarda bulunan bir içecek dolabının arkasında gizli bir kapının olduğunu jandarma tarafından fark edildi.

JANDARMA KUMAR OYNAYANLARI PENCERELERDEN KAÇARKEN YAKALADI

Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde bulunan bir mekana düzenlenen operasyonda 98 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin düzenlediği baskın sırasında kumar oynayan kişilerin pencereden kaçtığı görüldü.

Gökdere Mahallesi'nde ise 4 katlı bir binada kumar oynandığı bilgisini alan ekipler, yaptıkları operasyonda 100 kişiye cezai işlem uyguladı.

Operasyonlarda kumar oynarken suç üstü yakalanan 276 kişiye 368 bin 736 lira, kapalı alanda tütün mamulleri tüketen 333 kişiye 67 bin 932 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 275 kişiye 1 milyon 231 bin 495 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 275 kişiye 953 bin 975 lira, kapalı olması gereken işletmeleri açık bulunduran 7 kişiye 24 bin 283 lira olmak üzere toplamda 2 milyon 646 bin 421 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, kumar oynayanlar arasında bulunan M.K'nin genel bilgi tarama sorgusunda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arama kaydığının olduğu tespit edilip gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda kumar oynamakta kullanılan materyale el konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Düğün salonları ne zaman açılacak 2021? - Düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?
GÜNDEMDüğün salonları ne zaman açılacak 2021?
Kayseri'de göçük altında kalan 2 işçiden 1'i öldü
GÜNDEMKayseri'de göçük: 1 işçi öldü
Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Başkent Ankara'ya kar geliyor! Yurtta hava durumu
GÜNDEMMeteoroloji'den Ankara'ya kar uyarısı!
4 gün önce koronavirüse yakalanan sağlık personeli hayatını kaybetti
GÜNDEMKoronavirüse yakalanan sağlık personeli hayatını ...
Kartalkaya’da kaybolan 5 kişiyi JAK ekipleri kurtardı
GÜNDEMKaybolan 5 kişiyi JAK timi kurtardı
DEHŞET! Bahçelievler'de oğlunu bıçaklayan baba pencereden atladı
GÜNDEMKorkunç olay! Oğlunu bıçakladı, pencereden atladı
Askerlik süresi kaç ay oldu? 2021 er ve erbaş askerlik süreleri! - MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
GÜNDEMAskerlik süresi kaç ay oldu?
Bitlis'te kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu
GÜNDEMKar ulaşımı olumsuz etkiledi
SON DAKİKA: Google haberler için telif ödeyecek! - Haberler
GÜNDEMEmsal olur mu?
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
GÜNDEMPartide yakalandı, polislere 500 bin TL rüşvet teklif ...