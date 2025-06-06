İzmir'de düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.45 sıralarında Bornova ilçesi Ankara Asfaltı Ambarlar Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, E.E. (24) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı, karşı şeride geçerek, Haydar Aslan (30) yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle E.E'nin otomobili takla atarak metrelerce sürüklenirken, Aslan'ın kullandığı otomobil ise bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ANNE VE BABA ÖLDÜ, BEBEKLERİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan'ın (30) sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Aslan ailesinin 5 aylık bebeği V.E.A. ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer otomobil sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYA KARIŞAN DİĞER OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN DE DURUMU KRİTİK

E.E. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. E.E. ve V.E.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.