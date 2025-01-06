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        İzmir'de 10 TL olan ekmeğe zam

        İzmir'de 10 TL olan ekmek, yarından itibaren 12.50 TL'den satılacak. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:55
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        İzmir'de ekmeğe zam
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        İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12.50 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

        İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un, maya gelmesin. Akaryakıt, kiralarımız, yanımızda çalıştırdığımız insanların ücretleri, SGK primleri gibi yan giderlerle birlikte ekmeğin 41 çeşit maliyet girdisi var. Girdilerimizde ortalama artış yüzde 50 oranında. Buna rağmen İzmir'deki toplumsal konsensüsü desteklemek adına, ekonomik güçlükler yaşayan insanlarımızı düşünerek yüzde 25 oranında fiyat artışı yaptık. Biz mümkün olduğunca ekmekte fiyat artışından kaçındık ancak gelinen noktada ekmek girdilerindeki tutulamaz artışı bir nebze olsun ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık. Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyor, İzmir Ticaret Odası, EBSO, İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle ortak hareket ediyoruz."

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