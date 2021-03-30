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İzmir'de kontrollü yıkımda faciadan dönüldü, soruşturma başlatıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde depremde ağır hasar gören 8 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında faciadan dönüldü. Yıkım sırasında binanın bir kısmı yan binanın üzerine çöktü. Binanın yan cephesinde ağır hasar oluştu. Binanın çökmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karşıyaka Belediyesi tarafından soruşturma başlatıldı

İzmir'de faciadan dönüldü, soruşturma başlatıldı
AA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde depremde ağır hasar gören 8 katı binanın kontrollü yıkımı sırasında yanındaki binanın üzerine çökmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karşıyaka Belediyesi tarafından soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Şemikler Mahallesi 6222 sokaktaki ağır hasarlı binada özel bir firma tarafından kontrollü yıkım yapıldığını ifade etti.

Yıkım işlemi sırasında binanın bir kısmının kontrolsüzce yan yatması ile komşu binanın yan cephesinde ağır hasar oluştuğunu belirten Tugay, "Bu üzücü olayda önceden boşaltılmış olan binada ve yıkımda görevli çalışanlarda herhangi bir yaralanma oluşmamış olması en büyük tesellimizdir." ifadelerini kullandı.

Ruhsatlı olarak gerçekleştirilen yıkım işlemi öncesinde alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda firmanın bilgilendirildiğini, taahhütlerin alındığını ve kontrollerin de yapıldığını aktaran Tugay, şu bilgilere yer verdi:

"Alınan önlemlere rağmen bu durumun oluş nedeni ile ilgili ön inceleme Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karşıyaka Belediyesi yetkililerince yerinde yapılmış, detaylı teknik inceleme ve konuya dair soruşturma en kısa zamanda tamamlanmak üzere başlatılmıştır. Evleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için gereken önlemler alınacak ve oluşan zararın tazmini için yürütülecek işlemlerde vatandaşlarımızın her zaman yanında olunacaktır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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