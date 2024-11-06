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        İzmir'de feribot ücret tarifesine düzenleme

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği araba vapurlarının ücret tarifesinde düzenlemeye gidildi. UKOME kararıyla yenilenen tarife, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:35 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:35
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        İzmir'de feribot tarifesine düzenleme
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği araba vapurlarının ücret tarifesinde düzenlemeye gidildi.

        Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücret tarifesinde güncelleme yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler şöyle: Motosiklet: 50 TL, Otomobil: 160 TL, Orta sınıf araç: 300 TL, Otobüs-Kamyon: 700 TL, TIR: 1000 TL.

        Yeni tarife dönemiyle birlikte otomobillere indirim uygulaması da başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla yapılan düzenlemeye göre hafta içi günlerde 10.00 (dahil) - 15.40 (dahil) ve 21.00 (dahil) - 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden, otomobiller, 20 TL indirimle 140 TL'ye yararlanabilecek.

        Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.

        Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yenilenen tarife, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

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