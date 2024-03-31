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        Haberler Gündem Politika İzmir'de hangi aday önde? - Son dakika haberi

        İzmir'de hangi aday önde?

        Türkiye heyecanla yerel seçim sonuçlarını takip ediyor. Adayların kıyasıya yarıştığı kentlerden biri de 2004 yılından bu yana kesintisiz olarak CHP'nin seçimleri kazandığı İzmir oldu. Sandıklardan gelecek veriler yayın yasağı kalktığı andan itibaren haberturk.com'da olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:55
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        İzmir'de hangi aday önde?
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        Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Adayların kıyasıya yarıştığı kentlerden biri de İzmir oldu.

        2004 yılından bu yana kesintisiz olarak CHP'nin seçimleri kazandığı kentte AK Parti'den Hamza Dağ, CHP'den Cemil Tugay ve İYİ Parti'den Ümit Özlale aday olarak gösterildi. Peki 6'sı bağımsız 27 adayın olduğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde hangi aday önde? Sonuçlar haberimizde olacak...

        31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

        İzmir'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tunç Soyer, oyların yüzde 58'in i alarak seçimi kazanmıştı. AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekçi de oyların yüzde 38'ini almıştı.

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        BU SEÇİMLERDE ORAN NASIL OLDU?

        Peki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde son durum ne oldu. Veriler yayın yasağı kalktığı andan itibaren haberturk.com'da olacak.

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        #İzmir
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        #yerel seçim sonuçları
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