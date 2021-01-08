Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncel
ABONE OL

İzmir'de horoz dövüşü baskını: 31 kişiye 149 bin lira ceza verildi

İzmir'in Kınık ilçesinde, horoz dövüşü yaptırarak bahis oynattığı öne sürülen kişi ile horoz dövüştüren 30 kişiye 148 bin 955 lira ceza uygulandı

İzmir'de horoz dövüşü baskını: 31 kişiye 149 bin lira ceza verildi
AA

Alınan bilgiye göre, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Mahalle Mehter Sokak'ta horoz dövüşü yaptığı belirlenen bir çay ocağına operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi ringde dövüş halinde olan toplam 9 horoz, içinde isimler ve karşısında para miktarı yazılı olan defter, terazi, iplik, duvar saati ve yara bandı makarası ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; şüphelilere kumar oynamaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 148 bin 955 lira para cezası verildi. Çay ocağının işletmecisi A.Y. hakkında "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Denizli’de 3,5 ve 3,6 büyüklüğünde iki deprem
GÜNDEMDenizli’de peş peşe 2 deprem
Son dakika... Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan gemide yangın çıktı
GÜNDEMTuzla'da gemide yangın çıktı!
MTV nasıl, nereden ödenir? - 2021 MTV ödeme ekranı! İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama
GÜNDEMMTV nasıl, nereden ödenir?
4 katlı binada çıkan yangında can pazarı
GÜNDEM4 katlı binada can pazarı
İnternet neden yok, ne zaman, saat kaçta gelecek? Son Dakika: Türk Telekom internet kesintisi hangi illerde?
GÜNDEMİnternet neden yok, ne zaman gelecek?
30 dakika polisten kaçtı, yakalanınca ‘Benim abim de polis’ dedi
GÜNDEMPolise yakalanınca 'abim de polis' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı
Okullar ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 2021'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? MEB son dakika
GÜNDEMOkullar ne zaman, hangi tarihte açılıyor?
Son dakika... Boğaziçi protestolarında gözaltına alınmışlardı: 24 kişi serbest bırakıldı
GÜNDEMBoğaziçi protestolarına ilişkin yeni gelişme
1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? - Pandemi 1000 TL destek başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X