İzmir'de kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu

İzmir'de iddiaya göre kentsel dönüşüm nedeniyle Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'ndeki 4 katlı bina bir süre önce boşaltıldı.

HURDACILAR 3 KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULDU

Metruk bina, metallerin sökülmesi için hurdacılara teslim edildi. Binada söküm işlemlerine devam eden hurdacılar, merdiven boşluğunda siyah poşetler olduğunu gördü.

DHA'nın haberine göre; poşetleri kontrol eden hurdacılar, içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve çok sayıda kemik parçası olduğunu görünce, durumu polise bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese Motosikletli Yunus Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kafatasları ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.