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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu | Son dakika haberleri

        İzmir'de kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu

        İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle bir süre önce boşaltılan metruk binada, poşetler içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kafatasları ve kemikler otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 00:51 Güncelleme: 30.05.2025 - 00:53
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        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
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        İzmir'de iddiaya göre kentsel dönüşüm nedeniyle Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'ndeki 4 katlı bina bir süre önce boşaltıldı.

        HURDACILAR 3 KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULDU

        Metruk bina, metallerin sökülmesi için hurdacılara teslim edildi. Binada söküm işlemlerine devam eden hurdacılar, merdiven boşluğunda siyah poşetler olduğunu gördü.

        DHA'nın haberine göre; poşetleri kontrol eden hurdacılar, içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve çok sayıda kemik parçası olduğunu görünce, durumu polise bildirdi.

        GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine adrese Motosikletli Yunus Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Kafatasları ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Bornova
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