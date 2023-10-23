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        Haberler Gündem Çevre İzmir'de "kimyasal" şüphesi!

        İzmir'de "kimyasal atık" şüphesi! Ekipler inceleme başlattı

        İzmir'de organize sanayi bölgesindeki bir alandan çevreye yayılan kötü koku, tedirgin etti. İhbarlar üzerine geçen ekipler, kimyasal madde şüphesiyle bölgede inceleme yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:13 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:40
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        İzmir'in Menderes ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir alandan çevreye yayılan kötü koku ihbarının ardından "kimyasal atık" incelemesi başlatıldı.

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        İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir noktadan çevreye yayılan kötü koku, vatandaşları tedirgin etti.

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        Çevredekiler, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne bildirdi.

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        İhbar üzerine sabah saatlerinde bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, kötü kokunun toprağın altından geldiği tahmin edilen bölgede iş makinesi ile çalışma başlattı.

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        Toprak altındaki atığa ulaşan ekipler, kötü kokuya neden olan maddeyi tespit edebilmek için numune aldı.

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