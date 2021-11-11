İzmir'de kundaklama sonucu ölümde 1 tutuklama 0:00 / 0:00

AA

Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde, hurda malzemelerin bulunduğu depoda kundaklama sonucu çıkan yangında, burada kalan iş yeri sahibi Durna'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan maktulün yeğeni O.D (21) ile akrabaları S.D. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen zanlılardan O.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

ÖLÜMLÜ YANGIN

Aşık Veysel Mahallesi'nde 8 Kasım'da, hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde yangın çıkmış, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarının ardından Ali Rıza Durna'nın cansız bedenini bulmuştu. Yangının, kundaklama sonucu çıktığı belirlenmişti.

Polis, olayla ilgili Durna'nın yeğeni ve akrabası 2 kişiyi gözaltına almıştı. Şahıslar arasında, miras paylaşımı nedeniyle husumet olduğu belirtilmişti.