Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfaİzmir'de, mescide silahlı saldırı
ABONE OL

İzmir'de, mescide pompalı tüfekle saldırı

İzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir süre sonra açılacak olan mescide silahlı saldırıda bulundu. Pompalı tüfekle açılan ateşte ölen ya da yaralanan olmazken, mescitte hasar meydana geldi

izmir mescide silahlı saldırı
DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, mescide pompalı tüfekle ateş açıldı. Polis saldırganları arıyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında, İnönü Mahallesi 677/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre sonra açılacak olan mescide, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, pompalı tüfekle ateş açarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Açılan ateş sonucu mescidin camlarında hasar meydana geldi. Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvururken, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı restore edildi
GÜNDEMTürkiye'nin ilk Atatürk Anıtı restore edildi
Aksiyon filmi gibi! Uçurumda askıda kaldı!
GÜNDEMAksiyon filmi gibi! Uçurumda askıda kaldı!
Park halindeki taksiye çarptı: 2 yaralı
GÜNDEMPark halindeki taksiye çarptı: 2 yaralı
Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
GÜNDEMÇanakkale'de bir mahalle ve sokağa karantina
Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı! Çoklu baro yürürlüğe girdi - Haberler
GÜNDEMÇoklu baro yürürlüğe girdi!
Son dakika haberi... Sıkışan gaz bomba gibi patladı!
GÜNDEMSıkışan gaz bomba gibi patladı!
2 kamyon eşya, 500 valizle Katar kraliyet ailesi Bodrum'da!
GÜNDEM2 kamyon eşya, 500 valizle Katar kraliyet ailesi ...
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulayın! MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması
GÜNDEMSözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları
Son dakika haberi... Tartıştığı kocasını öldürdü
GÜNDEMTartıştığı kocasını öldürdü
Kahreden olay! Büşra 22 yaşındaydı! Bebeğini kucağına alamadı!
GÜNDEMBüşra 22 yaşındaydı! Bebeğini kucağına alamadı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X