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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de pazarcılar arasında yer kavgası: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de pazarcılar arasında yer kavgası: 6 yaralı

        İzmir'in Bornova ilçesinde, pazarcı iki grup arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 06:48 Güncelleme: 10.02.2025 - 06:48
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        Pazarcılar arasında yer kavgası: 6 yaralı
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        Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki pazarcı grubu arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        DHA'nın haberine göre; gerginliğin artması sonucu iki grup arasındaki tartışma, tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda M.A., Y.A., M.A., A.B, K.B. ve F.V. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Soruşturma başlatan polis ekipleri silahlı ve bıçaklı kavgaya karışan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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        #İzmir
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        #Bornova
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