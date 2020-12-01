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İzmir'de plastik fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İzmir'de plastik fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
DHA

Yangın, saat 00.30 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 10044 sokaktaki bir plastik fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sararken, çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı görüldü.

DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, fabrikada zaman zaman patlama meydana geldi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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