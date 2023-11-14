İzmir'de sahte alkole 4 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten ve satan kişilere yönelik 1-10 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

Teknik ve fiziki takiplerde, içki yapımında kullanılan mürekkep sökücü ve genel kullanım amaçlı tutuşturucu sıvı adı altında satışa sunulan, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan ve ölümlere bile sebep olabilen sahte etil alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 40 ton sahte etil alkol, 57 bin etiket ve 2 dolum makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

10 MİLYONLUK KAMU ZARARI ENGELLENDİ

Ele geçirilen etil alkolden 120 bin şişe sahte içki imal edildiği ve 10 milyon lira kamu zararının engellendiği bildirildi.