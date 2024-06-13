İzmir'de sahte altın dolandırıcılığı: 3 tutuklama
İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat kazısında altın bulduklarını söyleyerek bir kişiyi 215 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin 17 Mayıs'ta sahte altınla dolandırılması şikayeti üzerine çalışma yaptı.
İletişime geçtikleri kişiye inşaat kazısında altın bulduklarını söyleyerek, 215 bin lira karşılığında sahte altın sattıkları ileri sürülen O.Ö, M.B. ve E.T, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tespit edildi.
AA'nın haberine göre; polis ekipleri, iki gün önce düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.