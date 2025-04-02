Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 tutuklama | Son dakika haberleri

        İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı

        İzmir Kemalpaşa'da arkadaşlar arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 00:48 Güncelleme: 02.04.2025 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 tutuklama
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        AA'nın haberine göre, D.O. (25) ile arkadaşları E.A. (22), F.A. (22), G.A. (22), A.A. (30), B.A. (19), E.A. (29) ve D.A. (28) arasında Örnekköy Mahallesi'nde tartışma çıktı.

        Tartışmada tabancayla açılan ateş sonucu D.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        D.O. (25)
        D.O. (25)

        Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan D.O, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.A, F.A, G.A, A.A, B.A, E.A. ve D.A'yı suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakimliğe sevk edilen E.A. ve G.A. tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olayın taraflar arasındaki anlık tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Kemalpaşa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açılabilir
        Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açılabilir
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor