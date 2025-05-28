İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı, 1 gözaltı

Çiğli ilçesi İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde aynı ailen olduğu öğrenilen A.H.Ü. (72), Ü.Ü. (44) ve A.Ü'nün (41) silahla vurularak, C.A.Ü'nün (13) ise darp sonucu yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli B.Ş. (48), olay yerinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.