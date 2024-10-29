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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de silahlı kavgada vurulan izinli polis memuru hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İzmir'de silahlı kavgada vurulan izinli polis memuru hayatını kaybetti

        İzmir Çiğli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga esnasında açılan ateşte ağır yaralanan polis memuru Mehmet Sıddık Temel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Temel'in olay sırasında izinli olduğu öğrenilirken, polis ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 03:16 Güncelleme: 29.10.2024 - 03:16
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        Silahlı kavgada vurulan izinli polis memuru hayatını kaybetti
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde iş yerinde başlayan ve sokağa taşan silahlı kavgada açılan ateşle ağır yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi.

        İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki iş yerine iki otomobille gelen kişiler, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinden dışarıya çıkan grup ateş ederek bölgeden kaçtı.

        POLİS MEMURU, AÇILAN ATEŞTE HAYATINI KAYBETTİ

        Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekiler tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'nın haberine göre; müdahaleye rağmen kurtarılamayan Temel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Temel'in olay sırasında izinli olduğu öğrenilirken; polis ekipleri kaçan 7 şüpheliyi, olayda kullandıkları silahla birlikte gözaltına aldı.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Çiğli
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