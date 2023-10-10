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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de şüpheli bavul, polisi alarma geçirdi

        İzmir'de şüpheli bavul, polisi alarma geçirdi

        İzmir Buca'da bir öğrenci yurdunun bulunduğu yola bırakılan şüpheli bavul, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 06:59 Güncelleme: 10.10.2023 - 07:01
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        İzmir'de şüpheli bavul alarmı
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        İzmir'in Buca ilçesinde yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı.

        Gaziler Mahallesi'nde bir öğrenci yurdunun bulunduğu yolda bavul olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak yol trafiğe kapatıldı.

        AA'nın haberine göre, bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan bavulun boş olduğu belirlendi.

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        #Buca
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