İzmir'de TIR'ın çarptığı 2 yaşlı kadın öldü

İzmir'in Dikili ilçesinde TIR'ın çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, K.G.nin idaresindeki TIR, Dikili Limanı çıkışı yakınlarında yaya ilerleyen Emine Cirit (74) ve Besime Çem'e (76) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YAŞLI KADIN ÖLDÜ

Cirit, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Dikili Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çem de sevk edildiği Bergama Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; polis ekipleri, TIR'ın sürücüsünü gözaltına aldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.