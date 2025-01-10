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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de trenin çarptığı kişi kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        İzmir'de trenin çarptığı kişi kurtarılamadı

        İzmir Çiğli'de İZBAN kullanmak için bekleyen 44 yaşındaki Güngör Serhan Yeniaydın, raylara düşerek trenin altında kaldı. Yeniaydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 01:20 Güncelleme: 10.01.2025 - 01:20
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        İzmir'de trenin çarptığı kişi kurtarılamadı
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde, İzmir Banliyö Sistemi'ni (İZBAN) kullanmak için bekleyen Güngör Serhan Yeniaydın (44), raylara düşerek trenin altında kalıp, yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki İZBAN Ege Kent 2 Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Güngör Serhan Yeniaydın, bilinmeyen nedenle raylara düştü. Yeniaydın o sırada gelen trenin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yeniaydın, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Yeniaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Yeniaydın'ın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilirken, cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #İZBAN
        #Çiğli
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