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İzmir'de viyadük altında yanmış cansız beden bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde viyadük altında kısmi olarak yanmış erkek cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunun tespiti için başlatılan çalışmalar sürüyor

İzmir'de yanmış cansız beden bulundu
DHA

İzmir'in Konak ilçesinde viyadük altında kısmi olarak yanmış erkek cansız bedeni bulundu.

Yenişehir Mahallesi Yeşildere Caddesi'ndeki viyadüğün altında, bugün saat 11.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan orta yaşlardaki kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. Yol kenarında bulunan cansız bedende yanıkların olduğu tespit edildi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, cansız bedenin kime ait olduğunu tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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