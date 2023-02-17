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2023 İzmir deprem risk haritası: İzmir fay hattı nereden geçiyor?

Tüm Türkiye'de depremin etkileri sürüyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından diğer ilerin deprem riskleri gündeme geldi. Tüm ülke depremde kaybedilen canların yasına boğulurken diğer illerde beklenen sarsıntı fay hattı geçen ilçelerde korkuya neden oldu. Bilindiği gibi ülkemiz deprem risklerinin ve fay hatlarının fazla olduğu bir konumda. Gerçekleşen sarsıntının yıkımı ağır olurken İzmir'de fay hattının nerelerden geçtiği ve deprem riski olan semtler merak ediliyor. 10 ili birden etkileyen depremin yıkıcı etkisinin dehşetine düşen vatandaşlarda yeni bir depremin olması riskine karşı araştırmalar hız kazandı. Hal böyleyken İzmir fay hattının nerelerden geçtiği ve en riskli ilçeler merak ediliyor. Peki İzmir fay hattı nerelerden geçiyor? İzmir'deki en riskli ve orta riskli semtler hangileri? İşte 2023 İzmir fay hattı haritası…

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  • İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İzmir fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir depreme dayanaklı ve riskli bölgeler/ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası!

    İzmir'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi.  Deprem uzmanları tarafından oluşturulan 'İzmir Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor. 
  • İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İzmir fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir depreme dayanaklı ve riskli bölgeler/ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası!

    Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen'de 16 noktaya deprem kayıt istasyonu kurulduğunu belirtti.

    Projenin 4 milyon TL'ye mal olacağını ifade eden Zafer Akçığ, 4'ten büyük depremleri tespit etmeye başladıklarını, elde edilecek sonuçların 3 yıl sonra rapor halinde resmi kurumlara verileceğini vurguladı. Araştırma alanındaki depremleri kayıt altına almakla kalmadıklarını söyleyen Akçığ, suni depremler de yarattıklarını ve inceleme yaptıklarını ifade etti.

    Dünyada deprem açısından en riskli 20 yer arasında İstanbul ve İzmir'in yer aldığını bildiren Akçığ, "İstanbul'da dış kaynaklı deprem incelemesi yapılıyor ama İzmir'deki yerli kaynak kullanılarak yapılan en büyük inceleme olacak" diye konuştu.
  • İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İzmir fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir depreme dayanaklı ve riskli bölgeler/ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası!

    4 ÖNEMLİ FAY

    "İzmir'de 7 veya daha üstündeki büyüklükte deprem olmaz" yaklaşımının doğru olamayacağını söyleyen Prof. Dr. Akçığ, kentte tehlike arz eden 4 önemli fay bulunduğunu hatırlattı.

     
  • İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İzmir fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir depreme dayanaklı ve riskli bölgeler/ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası!

    2023 İZMİR FAY HARİTASI VE DEPREM RİSK HARİTASI

    Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, 2020 yılında İzmir için kritik bir uyarıda bulunmuştu. Murathan, "İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var" demişti. İşte Murathan’ın İzmir fay hatlarına dikkat çektiği açıklaması…

    Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, daha önce yaşanan İstanbul depreminin ardından önemli açıklamalarda bulunarak, İstanbul’da bir fay hattı varken, İzmir’de 13 ayrı fay hattının olduğuna dikkat çekmişti. Murathan, kıyı bölgelerinin risk altında olduğunu, söz konusu 13 fayın önemli bir kısmının kent yerleşiminden geçtiğini vurguladı.
  • İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İzmir fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir depreme dayanaklı ve riskli bölgeler/ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası!

    Fayların birçoğunun kent merkezinden geçtiğine dikkat çeken Murathan, İstanbul depremi kadar İzmir’in de konuşulması gerektiğini söyledi. Murathan, "İstanbul’da deprem üretme potansiyeli olan şimdi tek bir fay hattımız var; Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bunun İstanbul segmenti. İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var. Bunlar güncel, aktif, diri fay dediğimiz deprem üreten faylar. İzmir aslında tektonik bir kent yani bir fay kenti. İzmir’de 13 fayın önemli bir kesimi kent yerleşiminin içinden geçiyor” diye konuştu.
  • İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İzmir fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir depreme dayanaklı ve riskli bölgeler/ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası!

    "ALÜVYON ZEMİN ÜZERİNE KURULAN HEMEN HEMEN TÜM İLÇELER RİSK ALTINDA"

    Şu anda İzmir’in kıyıyla bağlantılı güncel alüvyonlar üzerinde kurulan hemen hemen bütün ilçelerinin risk altında olduğunu söyleyen Murathan şunları söyledi: “Özellikle bu ilçelerimiz; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve aynı şekilde Menemen. Denizle bağlantılı olan ve gevşek zeminler diye tanımladığımız, bizim alüvyon zeminler üzerinde kurulu olan kentler daha risk altında. Daha sağlam kaya üzerine kurulu olan kentler, yerleşim yerleri, daha az risk taşıyor. Bu risk haritalarının oluşturulması talep edilmiş ve bunların ivedi olarak çıkartılması ve yapı inşaat sistemi ile haritalar üzerinde kurgulanması tasarlanmış. Temel riskler, alt yapı riskleri tanımlanmış, enerji hatları, trafo merkezleri ile doğal gaz hatlarının özellikle aktif fay hatlarının geçtiği yerlerdeki kesişme noktalarında özel güçlendirme projelerinin yapılması talep edilmiş.”
  • İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İzmir fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir depreme dayanaklı ve riskli bölgeler/ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası!

    Jeoloji Mühendisleri Odası olarak İzmir’in depreme hazırlıklı olmadığını düşündüklerini belirten Murathan, "İzmir deprem master raporunun yani 99’da hazırlanan raporun, şu anda revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Günün koşullarına uyarlanması gerektiğini ve bu raporun üzerine bir afet planlaması yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
  • İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İzmir fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir depreme dayanaklı ve riskli bölgeler/ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası!

    İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN SEMTLER

    İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir. 

     
  • İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İzmir fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir depreme dayanaklı ve riskli bölgeler/ilçeler hangileri? İşte İzmir deprem haritası!

    EN RİSKLİ SEMTLER

    Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ,

    Kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar,

    En güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.

    TÜBİTAK kaynaklı araştırmada, İzmir merkez ile Aliağa ve Menemen'de 4'ten büyük depremler tespit ediliyor.

    İzmir'deki en riskli semtler Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir. İzmir'deki projeyi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK'la birlikte yürütüyor.

     

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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