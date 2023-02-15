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İstanbul ilçe ilçe deprem haritası: Olası İstanbul depreminde ilçelerde ve semtlerde can kaybı tahminleri ve deprem risk raporu

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili etkiledi ve binlerce bina enkaz yığınına döndü. Depremde can kayıpları ülkeyi yasa boğarken gözler diğer illerin risk haritalarına çevrildi. Ülkemiz fay hattının yoğun olmasından kaynaklı deprem riski ile sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar ise 30 yıl içinde olması beklenen İstanbul depremine işaret etti. Vatandaşlar kendi ilçelerinin deprem risk haritasını araştırmaya başlarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. İstanbul’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem olması halinde ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri rapor edildi. İşte İstanbul ilçe ilçe deprem haritası…

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  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: Olası İstanbul depreminde ilçelerde ve semtlerde can kaybı tahminleri ve deprem risk raporu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayımlanan olası deprem kayıp tahminleri kitapçıyla birlikte, İstanbul'da yaşanacak olası 7,5 büyüklüğündeki bir depremde tüm ilçelerin can kaybı ve bina hasar tahminleri açıklandı. 39 ilçe için ayrı ayrı hazırlanan can kaybı senaryoları, tahminde bulunulan ilçelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte İstanbul'da ilçe ilçe risk haritası...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında bilgi veriyor.
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: Olası İstanbul depreminde ilçelerde ve semtlerde can kaybı tahminleri ve deprem risk raporu

    OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE BİNA HASAR RAPORU

    Raporlara göre, Arnavutköy’de 2 bin, Ataşehir’de 3 bin, Bağcılar’da 10 bin, Bakırköy’de 6 bin, Beyoğlu’nda 4 bin 200, Büyükçekmece’de 9 bin, Çatalca’da 2 bin, Esenler’de 5 bin, Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin, Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de 13 bin, Sancaktepe’de 3 bin, Silivri’de 9 bin, Sultanbeyli’de 45 bin, Tuzla’da 7 bin, Üsküdar’da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor.
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: Olası İstanbul depreminde ilçelerde ve semtlerde can kaybı tahminleri ve deprem risk raporu

    OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

    Avcılar’da 35 bin, Başakşehir’de 13 bin 500, Beylikdüzü’nde 27 bin, Çekmeköy’de 4 bin, Esenyurt’ta 67 bin 410, Gaziosmanpaşa’da 14 bin, Kadıköy’de 17 bin, Maltepe’de 20 bin, Pendik’te 28 bin, Ümraniye’de 16 bin, Sarıyer’de 6 bin 600, Sultangazi’de 10 bin, Şile’de 900, Zeytinburnu’nda 31 bin hane için, geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: Olası İstanbul depreminde ilçelerde ve semtlerde can kaybı tahminleri ve deprem risk raporu

    ÇOK SAYIDA BİNA 20 VE 40 YAŞ ÜSTÜNDE

    Yapıların Bahçelievler’de yüzde 83’ü, Bayrampaşa’da yüzde 91’i, Beykoz’da üçte ikisi, Güngören’de yüzde 90’ı, Şişli’de yüzde 92’si 20 ve üstü; Beşiktaş’ta yaklaşık yarısı, Adalar’da yarıdan fazlası, Eyüp’te ise üçte biri 40 ve üstü yaşta bulunuyor.

    İBB'NİN İSTANBUL'UN TÜM İLÇELERİ İÇİN HAZIRLADIĞI RAPORLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
  • İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: Olası İstanbul depreminde ilçelerde ve semtlerde can kaybı tahminleri ve deprem risk raporu

    İstanbul için ilçe ilçe hazırlanan deprem risk kitapçıkları için ise aşağıdaki ilçe isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz...

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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