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İstanbul'da depreme dayanıklı ve riskli semtler hangileri?

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen 6 Şubat tarihli yıkıcı deprem 10 ili birden etkiledi. Deprem tüm ülkeyi yasa boğdu. 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki farklı anda gerçekleşen sarsıntıyla binlerce bina yıkılırken depremin etkilediği illerdeki binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan büyük çaplı depremin ardından "İstanbul'da depreme dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri?" soruları gündeme geldi. İşte İstanbul'da depreme dayanıklı semtler…

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  • İstanbul depreme dayanıklı olan semtler: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem diğer fayların ne zaman kırılacağı konusunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar uzun zamandır İstanbul'un deprem riski taşıdığına dair uyarılarda bulunuyor. İstanbul'da en son gerçekleşen depremin yıkıcı depremin ardından geçmesi gereken sürenin tamamlandığını ve 30 yıl içerisinde yeniden 7.5 şiddetinde bir sarsıntı  gerçekleşeceğini vurgulayan uzmanlar tüm önemlerin alınması gerektiğini belirtiyor. Kahramanmaraş depremi ve uzmanların açıklamasının ardından İstanbul'da deprem olma olasılığı merak ediliyor. İstanbul sakinleri ise "İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte İstanbul'da depreme dayanıklı olan semtler...
  • İstanbul depreme dayanıklı olan semtler: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?

    İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER HANGİSİ?

    Kahramanmaraş'ın merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depreminin ardından vatandaşlar 'İstanbul Risk Haritası' hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? 
  • İstanbul depreme dayanıklı olan semtler: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?

    Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler:

    Beyoğlu

    Beşiktaş

    Şişli

    Kağıthane

    Gaziosmanpaşa

    Esenler'in önemli bölümü

    Kemerburgaz – Göktürk

    Sultanbeyli

    Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

    Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

    Çekmeköy

    Sultangazi

    Başakşehir'in büyük bölümü

    Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

    Arnavutköy

    Maslak

    Alibeyköy
  • İstanbul depreme dayanıklı olan semtler: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?

    İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER HANGİLERİ?

    Vatandaşlar İstanbul'un da deprem riski taşıdığı endişesiyle ilçelere göre deprem risk haritası araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da orta deprem riski taşıyan semtler:

    Beşiktaş,

    Ortaköy Dereboyu,

    İstinye çukuru,

    Tarabya çukuru,

    Üsküdar çukuru,

    Beylerbeyi çukuru,

    Küçüksu çukuru,

    Paşabahçe-Beykoz çukuru,

    Topkapı,

    Bakırköy,

    Bahçelievler,

    Merter,

    Şirinevler (bir kısmı),

    Halkalı,

    Nakkaşdere,

    Esenkent,

    Ömerli,

    Büyükçekmece,

    Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

    Selimpaşa,

    Silivri,

    Çanta,

    Gümüşyaka,

    Kavaklı,

    Yakuplu,

    Esenyurt,

    Avcılar,

    Ambarlı,

    Firuzköy,

    Küçükçekmece,

    Florya, Yeşilköy,

    Ataköy ve Zeytinburnu,

    Çayırbaşı çukuru,

    Karaköy, Tophane,

    Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

    Eyüp,

    Alibeyköy,

    Sütlüce,

    Balat,

    Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

    Kadıköy (Kurbağalıdere),

    Moda (denize bakan kısmı),

    Küçükyalı,

    Kartal (Rahmanlar bölümü),

    Tuzla (dere kısmı),

    Dilovası,

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).
  • İstanbul depreme dayanıklı olan semtler: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?

    İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKSIZ İLÇELER

    Deprem uzmanları olası bir İstanbul depremi ihtimalinden söz ederken vatandaşlar İstanbul Deprem Risk Haritası'na odaklandı.

    İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde:

    Zeytinburnu Ayamama Deresi,

    Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

    Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

    Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

    Kanarya (Firuzköy kıyıları),

    Esenkent,

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

    Ambarlı ve Haramidere,

    Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

    Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.
  • İstanbul depreme dayanıklı olan semtler: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?

    İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

     
  • İstanbul depreme dayanıklı olan semtler: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?

    Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

    Deprem uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre; İstanbul'da yapı bakımından en eski ilçelerin başında Beyoğlu ve Fatih ilçeleri geliyor. Bu bölgeler, depremden en fazla etkilenecek yerler olarak görülüyor.
  • İstanbul depreme dayanıklı olan semtler: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?

    İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.
  • İstanbul depreme dayanıklı olan semtler: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?

    Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

    MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI
  • İstanbul depreme dayanıklı olan semtler: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?

    İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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