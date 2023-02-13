Kocaeli en riskli deprem bölgelerinden! İşte 2023 Kocaeli deprem haritası

* Yukarıdaki haritada Türkiye Diri Fay Haritasına göre Kocaeli il merkezi ve yakınından geçen diri faylar. 17 Ağustos depreminde kırılmış olan (Şekil 3 e bakınız) fayların yeri oldukça detaylı olarak haritalanmıştır. Buna rağmen bazı fayların yerlerinin hassas olarak bilinmemesi nedeniyle tüm faylar 100 m kalınlığında şeritler olarak gösterilmişlerdir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçeleri diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında yapılacak çalışmaların sadece il merkezinde değil kent bütününde yapılmasının önemi ve aciliyeti kendisini açıkça göstermektedir.