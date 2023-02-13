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Yedisu fay hattı nedir, nereden geçiyor? Risk altında olan iller listesi:

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Malatya'da etkilerini hissettiren depremin ardından uzmanlardan Yedisu fay hattıyla ilgili de uyarılar gelmeye başladı. 10 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremden sonra yedisu fay hattı uyarıları vatandaşların konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Yedisu fay hattı nedir, nereden geçiyor? Risk altında olan iller listesi:

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  • Yedisu fay hattı nedir, nereden geçiyor? Risk altında olan iller listesi:

    6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, olduğu bölgenin dışında Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Malatya'yı da derinden etkiledi.İllerde halen arama kurtarma çalışmaları devam ederken, uzmanlardan Yedisu fayı hakkında uyarılar geldi. Konuyla ilgili merak edilen, "Yedisu fay hattı nedir, nereden geçiyor?" sorusunun yanıtlarını sizler için derledik. İşte risk altında olan iller listesi:
  • Yedisu fay hattı nedir, nereden geçiyor? Risk altında olan iller listesi:

    YEDİSU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır.
  • Yedisu fay hattı nedir, nereden geçiyor? Risk altında olan iller listesi:

    Yedisu fay hattı hakkında bilinenlerden bir tanesi de, sismik boşluğu K70B konumlu ve yaklaşık 75 km uzunluğa sahip olduğudur. Aynı zamanda Yedisu Fayı, Erzincan havzasının doğusundaki Üzümlü ilçesi güneyi ile Yedisu ilçesi (Bingöl) arasında oldukça engebeli bir morfolojiyi kesmektedir. Bu fay hattı çizgiselşevler, ötelenmiş dereler gibi morfolojik unsurlar ile kendisini göstermektedir.
  • Yedisu fay hattı nedir, nereden geçiyor? Risk altında olan iller listesi:

    BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Birinci dereceden deprem riski olan illerimiz şu şekildedir; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
  • Yedisu fay hattı nedir, nereden geçiyor? Risk altında olan iller listesi:

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İkinci dereceden deprem riski olan iller şu şekildedir; Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

     

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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