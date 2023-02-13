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Ankara'dan hangi fay hatları geçiyor? Ankara deprem riski olan ilçeler:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Malatya'da etkilerini hissettiren depremin ardından Ankara vatandaşları illerinin deprem risk haritasını sorgulamaya başladı. Ankara'da risksiz ilçeler ve riskli ilçeler araştırılıyor. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremden sonra kendi illerindeki riskli ve risksiz ilçeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar için Ankara'dan geçen fay hatları ve riskli risksiz ilçeler hakkında tüm detayları sizler için derledik.

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  • Ankara'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Ankara deprem riski olan ilçeler:

    Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Konuyla ilgili vatandaşlar kendi illerinin risk altında olup olmadığını araştırıyor. İşte Ankara'dan geçen fay hatları ve ilde riskli, risksiz olan ilçeler listesi...

  • ANKARA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Ankara 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülse de asla risk yok denilemez. Ankara fay hattı şehrin altından geçmiyor olsa da, Ankara'nın sınır ilçelerinin bir çoğunun altında fay hattı bulunuyor. Bunun yanında 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Ankara'da deprem açısından risk barındırıyor.
  • Ankara'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Ankara deprem riski olan ilçeler:

    ANKARA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Ankara'nın en riskli bölgelerinin başında Demetevler geliyor. Sonrasında Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam risk içeren ilçeler arasında yer alıyor.
  • Ankara'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Ankara deprem riski olan ilçeler:

    BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Birinci dereceden deprem riski olan iller listesi;

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
  • Ankara'dan hangi fay hatları geçiyor? 2023 Ankara deprem riski olan ilçeler:

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İkinci dereceden deprem riski olan iller listesi;

    Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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