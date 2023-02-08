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Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından birçok ekibin elbirliği içerisinde olduğu kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda merak edilen "Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?" sorusunun cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:

    Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve etkilerinin çevre iller olan; Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların merak ettiği deprem riski fazla olan illeri listeledik.
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:

    TÜRKİYE'DE DÜŞÜK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

    Türkiye’nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor.

     
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:

    Türkiye’de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;

    Karaman, 

    Kırklareli, 

    Nevşehir, 

    Aksaray, 

    Konya, 

    Edirne, 

    Ankara, 

    Niğde, 

    Sinop, 

    Giresun, 

    Rize, 

    Artvin, 

    Trabzon 

    Adana.
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:

    TÜRKİYE'DE YÜKSEK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

    Türkiye’deki deprem haritasından elde edilen verilere göre riskli olan iller şu şekilde;

    Kocaeli

    Bolu

    Sakarya

    Bursa

    Balıkesir

    İzmir

    Manisa

    Aydın

    Muğla

    Denizli

    Burdur

    Kütahya

    Eskişehir

    Kayseri

    Kahramanmaraş

    Osmaniye

    Hatay

    Tokat

    Erzincan

    Erzurum

    Bingöl

    Hakkari
  • Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:

    İstanbul’da yüksek derecede deprem riski taşıyan ilçeler ise Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere’dir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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