Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve etkilerinin çevre iller olan; Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların merak ettiği deprem riski fazla olan illeri listeledik.