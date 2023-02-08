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Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi nasıl yapılır?

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Osmaniye, Malatya, Kilis, Adana, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Gaziantep gibi illeri de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları endişelendirdi. Deprem sonrası araştırılan, "Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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  • Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi nasıl yapılır?

    Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 6 Şubat 2023 sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin akabininde Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. 10 ilde hissedilen depremler nedeniyle vatandaşlar tedirgin. Yaşadıkları evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşların araştırdığı, "Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
  • Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi nasıl yapılır?

    DEPREME DAYANIKLI EV ÖZELLİKLERİ NEDİR?

    Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.
  • Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi nasıl yapılır?

    EVİN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN NERELERE BAKMALIYIZ?

    Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;

    Kolon ve kirişler: Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

    Zeminler: Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.

    Duvarlar: Çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.
  • Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi nasıl yapılır?

    BİNA DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırmalısınız. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.
  • Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi nasıl yapılır?

    E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI

    e-Devlet üzerinden hizmet veren AFAD deprem riski sorgulama sayfası için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

    AFAD DEPREM TEHLİKE HARİTASI

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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