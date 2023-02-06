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AFAD uyardı: Deprem sonrasında bunları asla yapmayın!

Tüm Türkiye 6 Şubat günü sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden sonra AFAD’ın, deprem anında asla yapılmaması gerekenler konusunda yaptığı uyarılar gündem oldu.

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  • AFAD uyardı: Deprem sonrasında bunları asla yapmayın!

    6 Şubat saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sonrasında bölgede 6’nın üzerinde 14, 4’ün üzerinde ise 34 adet artçı deprem yaşandı. AFAD, vatandaşların asılsız bilgilere itibar etmemesini ve sadece resmi kaynakları takip etmelerini söyledi.
  • AFAD uyardı: Deprem sonrasında bunları asla yapmayın!

    DEPREM SONRASINDA ASLA YAPILMAMASI GEREKENLER

    AFAD deprem sonrası yapılmaması gerekenleri şu şekilde sıraladı;

    Deprem sonrası hasarlı bölgelere gidilmemeli, hasarlı bina ya da yapılara girilmemelidir,

    Arama yapmak yerine SMS ya da internet tabanlı iletişim uygulamaları kullanılmalıdır,

    Telefon görüşmesi yapılmamalı, hatlar meşgul edilmemelidir,

    Arama kurtarma ekipleri, acil durum araçları için yollar boş bırakılmalıdır.
  • AFAD uyardı: Deprem sonrasında bunları asla yapmayın!

    DEPREM SONRASINDA KULLANILABİLECEK UYGULAMALAR

    Bridgefy

    Güvendeyim

    Deprem Bilgi Sistemi 3.0

    BİP

    eAFAD

    112 Acil Yardım Butonu

    Life360

    Voxer

    My Earthquake Alerts

    LastQuake

    Uygulamalar ile ilgili bilgi almak için TIKLAYIN
  • AFAD uyardı: Deprem sonrasında bunları asla yapmayın!

    AFAD ACİL ÇAĞRI MOBİL UYGULAMASI

    Telefonlara indirilen uygulamada şarjınız bitse bile konumuzuna ulaşılabiliyor. Tüm operatörlerdeki vatandaşlar ücretsiz olarak sms, internet ve konuşma imkanlarından yararlanabiliyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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