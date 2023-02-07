Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem çantasında olması gereken yiyecekler! Bozulmuyor, kokmuyor, enerji veriyor!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra uzmanlar deprem çantaları hakkında uyarılarda bulunmaya başladı. Özellikle çantaya koyulan doğru yiyecekler hayat kurtarabiliyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Deprem çantasında olması gereken yiyecekler! Bozulmuyor, kokmuyor, enerji veriyor!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Deprem sonrası uzmanlar hazırlanması gereken deprem çantalarında bulunması oldukça önemli olan yiyecekleri açıkladı.
  • Deprem çantasında olması gereken yiyecekler! Bozulmuyor, kokmuyor, enerji veriyor!

    KURU MEYVE

    Yaş meyveler çabuk bozulacağı için bunun yerine kuru meyveleri tercih edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de bozulma süreleri uzun olan kuru meyveleri deprem çantasına mutlaka koymalısınız.
  • Deprem çantasında olması gereken yiyecekler! Bozulmuyor, kokmuyor, enerji veriyor!

    KRAKER VE KURABİYE

    Çantalara sığması kolay olan ve uzun süre bozulmayan krakerler açlık bastırır.
  • Deprem çantasında olması gereken yiyecekler! Bozulmuyor, kokmuyor, enerji veriyor!

    PROTEİN BAR

    Lif, omega ve protein açısından zengin olan protein barlar hem deprem çantasına kolaylıkla yerleştirilebilir, hem uzun süre bozulmaz hem de enerji verir.
  • Deprem çantasında olması gereken yiyecekler! Bozulmuyor, kokmuyor, enerji veriyor!

    SU

    Deprem çantasının en önemli malzemesi, hayatımız için temel içecek olan sudur. Deprem çantanıza bol bol plastik şişede su koymayı unutmayın.
  • Deprem çantasında olması gereken yiyecekler! Bozulmuyor, kokmuyor, enerji veriyor!

    MEYVE SUYU

    Susuzluğu gideren meyve suyu, enerji verme açısından da oldukça önem arz etmektedir. Ezilmeyecek metal kutuları tercih edebilirsiniz.
  • Deprem çantasında olması gereken yiyecekler! Bozulmuyor, kokmuyor, enerji veriyor!

    KONSERVE YİYECEKLER

    Konserve yiyecekler uzun süre bozulmadığı için deprem çantası için oldukça uygundur.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.