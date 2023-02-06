Deprem anında evcil hayvanı olanlar ne yapmalı?

DEPREM SIRASINDA EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Uzmanların söylediklerine göre deprem anında ilk olarak kendi güvenliğinizi sağlamalısınız. Hayvanların iç güdüleri insanlardan kuvvetli olduğu için kendilerine güvenli bir alan bulacaklardır. Eğer peşinden koşarsanız her iki tarafında tehlike altında olmasına neden olabilirsiniz. Hayvanınızı kendinize doğru zorla sürüklemeyin çünkü bu onun stres yapmasına sebebiyet verebilir. Deprem anında evcil dostunuzla dışardaysanız yapmanız gereken onu tasmasından yanınıza çekmek ve birlikte koruma altına girmektir.