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Deprem anında evcil hayvanı olanlar ne yapmalı?

AFAD’ın açıklamasına göre, Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar evcil hayvanları hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, deprem durumunda evcil hayvanımızı nasıl koruyabiliriz?

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  • Deprem anında evcil hayvanı olanlar ne yapmalı?

    6 Şubat sabahı yaşanan Kahramanmaraş depremi, hayvan sahibi kişilerinde endişelenmesine neden oldu. Olası afetlere karşı yapılan hazırlıklara mutlaka evcil hayvanların da dahil edilmesi gerektiğini unutmayalım. İşte evcil hayvan sahiplerinin herhangi bir afet durumuna karşı yapması gerekenler…
  • Deprem anında evcil hayvanı olanlar ne yapmalı?

    DEPREM SIRASINDA EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ NE YAPMALI?

    Uzmanların söylediklerine göre deprem anında ilk olarak kendi güvenliğinizi sağlamalısınız. Hayvanların iç güdüleri insanlardan kuvvetli olduğu için kendilerine güvenli bir alan bulacaklardır. Eğer peşinden koşarsanız her iki tarafında tehlike altında olmasına neden olabilirsiniz. Hayvanınızı kendinize doğru zorla sürüklemeyin çünkü bu onun stres yapmasına sebebiyet verebilir. Deprem anında evcil dostunuzla dışardaysanız yapmanız gereken onu tasmasından yanınıza çekmek ve birlikte koruma altına girmektir. 
  • Deprem anında evcil hayvanı olanlar ne yapmalı?

    DEPREM ÖNCESİ EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ NE YAPMALI?

    Taşıma kafesi yakında bulunsun,

    Deprem çantası hazırlayın,

    Evdeki eşyaları riske göre düzenleyin,

    Mikroçipinin takılı olduğundan emin olun,

    Tasmasında mutlaka isimlik ve sizin numaranız yazılı olsun,

    Airtag alarak tasmasına takabilirsiniz,

    Hayvanınızın kullandığı düzenli ilaçları aldığınızdan emin olun.

     
  • Deprem anında evcil hayvanı olanlar ne yapmalı?

    HAYVANLAR İÇİN ACİL DURUM ÇANTASI

    Deprem gibi afet durumları için evcil hayvanınıza mutlaka çanta hazırlayın. Bu çantanın içerisinde en az 72 saat yetecek malzemeler olmalıdır. Bunlar;

    Kuru mama, ıslak mama,

    Şişe su,

    Mama ve su kabı,

    Hijyen malzemeleri,

    Tasma, ip, tarak,

    Battaniye, havlu,

    Kafes,

    Oksijenli su, betadin, antibiyotikli merhem, sargı bezi, plaster, pamuk, sakinleştirici,

    Sağlık karnesi.
  • Deprem anında evcil hayvanı olanlar ne yapmalı?

    DEPREM SONRASI EVCİL HAYVANLAR İÇİN NE YAPILABİLİR?

    Öncelikle gergin olan hayvanınızın sakinleşebilmesi için onu sıkmayın,

    Evcil dostunuzun tasmasını sıkı sıkı bağlayarak evden çıkın,

    Kafesinizi almayı unutmayın,

    Güvenli bir yerde evcil dostunuzu kafesin içerisine alın, böylelikle tekrar eden bir sarsıntıda dostunuz korkup kaçamaz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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