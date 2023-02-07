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24 Ocak Elazığ Depremi’nde yaşananlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem, akıllara “2020 Elazığ Depremi’ni” getirdi. Peki, Elazığ Sivrice depremi hangi yıl oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? Elazığ depreminde kaç kişi öldü?

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  • Elazığ Sivrice depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? Elazığ depreminde kaç kişi öldü?

    Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri olan Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Diyarbakır'da da yıkıma sebep oldu. 7.7 şiddetindeki deprem, akıllara 2020 yılında gerçekleşen Elazığ depremini de getirdi. İşte Elazığ, Sivrice hakkında merak edilenler...
  • Elazığ Sivrice depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? Elazığ depreminde kaç kişi öldü?

    ELAZIĞ DEPREMİ HANGİ YIL OLDU?

    Elazığ Depremi 24 Ocak 2020 saat 20,55'te Elazığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde meydana geldi.
  • Elazığ Sivrice depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? Elazığ depreminde kaç kişi öldü?

    ELAZIĞ DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

    Elazığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde meydana gelen depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 6,5 Mw, USGS ise 6,7 Mw olarak açıklanmıştı. Depremin yaklaşık 22 saniye sürdüğü biliniyor.

     
  • Elazığ Sivrice depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? Elazığ depreminde kaç kişi öldü?

    Elazığ depreminin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından büyüklüğünü 6,5 Mw, USGS tarafından 6,7 Mw, AFAD tarafından 6,8 Mw, Avrupa deprem araştırma şirketi EMSC tarafından 6,8 Mw olarak açıklandı. USGS depremin derinliğini 10 kilometre, EMSC ise 15 kilometre olarak açıkladı.
  • Elazığ Sivrice depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? Elazığ depreminde kaç kişi öldü?

    ELAZIĞ SİVRİCE DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminde ölenlerle ilgil, 37'si Elazığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre, 41 kişi hayatını kaybederken, 1.466 kişi hafif ve orta derecede yaralanmış ve bazı binalar yıkılmıştı. 

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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