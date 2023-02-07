24 Ocak Elazığ Depremi’nde yaşananlar

Elazığ depreminin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından büyüklüğünü 6,5 Mw, USGS tarafından 6,7 Mw, AFAD tarafından 6,8 Mw, Avrupa deprem araştırma şirketi EMSC tarafından 6,8 Mw olarak açıklandı. USGS depremin derinliğini 10 kilometre, EMSC ise 15 kilometre olarak açıkladı.