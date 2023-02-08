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Depremzedelere psikolojik yardım nasıl yapılmalı? Depremin insan psikolojisine etkileri ne?

Kahramanmaraş’ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Malatya gibi çevre illeri de etkileyen deprem sonrası uzmanlar bilinmesi gerekenler konusunda uyarılar yapmaya başladı. Deprem ülkesi olduğumuzu hiçbir zaman unutmadan, bu konuda yapabileceklerimizi mutlaka bilmeliyiz. İşte depremin psikolojik etkileri hakkında bilinmesi ve dikkat edilmesi gerekenler…

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  • Depremzedelere psikolojik yardım nasıl yapılmalı? Depremin insan psikolojisine etkileri ne?

    6 Şubat Salı günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 10 ili etkileyen deprem haberleriyle tüm ülke yasa boğuldu. Binlerce vatandaş yaşamını yitirdi, binlercesi halen enkaz altında hayat mücadelesi veriyor. Enkaz altından çıkan depremzedeler ve aile yakınları için ise uzmanlar uyarılarda bulunuyor. İşte bilinmesi gerekenler…
  • Depremzedelere psikolojik yardım nasıl yapılmalı? Depremin insan psikolojisine etkileri ne?

    Psikoterapist ve lisanslı danışman Carolyn Wagner, depremzedelerin genellikle “hipervijilans” durumunu yaşadıklarını dile getiriyor. Bu hal içerisindeyken kişiler en ufak bir ses sebebiyle korunma yeri arıyor, ufak bir dokunuşla yerinden sıçrıyor. Bu durum zamanla kendiliğinden geçebildiği gibi, kötü bir hale de dönüşebiliyor. Örneğin PTSD...
  • Depremzedelere psikolojik yardım nasıl yapılmalı? Depremin insan psikolojisine etkileri ne?

    PTSD NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

    PTSD, travma sonrası stres bozukluğu olarak bilinir ve depremzedelerde sıkça görülür. Belirtileri ise şu şekildedir;

    Uykusuzluk,

    Kabuslar görme,

    Olayla ilgili anıların rahatsız edici biçimde sık sık hatırlama,

    Sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ve bu nedenle diken üstünde hissetme,

    Kolay irkilme,

    Çabuk sinirlenme,

    Gelecekle ilgili plan yapamama,

    Yabancılaşma,

    Olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve bu durumlardan kaçınma.
  • Depremzedelere psikolojik yardım nasıl yapılmalı? Depremin insan psikolojisine etkileri ne?

    SEISMOPHOBIA - DEPREM KORKUSU

    Deprem fobisi olarak bilinen seismophobia yaşayan kişilerin, birçok fobinin aksine sadece kendisinin içinde olacağı felaket senaryolarını değil; ailesini, yakın arkadaşlarını, tanıdığı insanları içine alan durumları da hayal ederek büyük bir kaygı içerisine girdiği görülür.
  • Depremzedelere psikolojik yardım nasıl yapılmalı? Depremin insan psikolojisine etkileri ne?

    DEPREMZEDELER İÇİN PSİKOLOJİK YARDIM NASIL OLMALI?

    Bir depremzedeye ilk psikolojik yardım, ona karşı empati göstermek olacaktır. Olaylar durulduktan, kişi sakinleştikten ve her şeyi idrak edebildikten sonra rehabilitasyon ve terapi tedavileri için çalışmalara başlayabilirsiniz. Mutlaka bir uzmandan yardım alınmasını öneririz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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