Psikoterapist ve lisanslı danışman Carolyn Wagner, depremzedelerin genellikle “hipervijilans” durumunu yaşadıklarını dile getiriyor. Bu hal içerisindeyken kişiler en ufak bir ses sebebiyle korunma yeri arıyor, ufak bir dokunuşla yerinden sıçrıyor. Bu durum zamanla kendiliğinden geçebildiği gibi, kötü bir hale de dönüşebiliyor. Örneğin PTSD...