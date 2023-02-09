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Deprem bölgesindeki yakınımın durumunu nasıl öğrenirim? e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme ekranı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Depremden etkilenen vatandaşların birinci ve ikinci derece yakınlarının durumlarının sorgulaması için e-Nabız üzerinden https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi alabileceği belirtildi. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e- Nabız depremzede sorgulama ekranı...

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  • Deprem bölgesindeki yakınımın durumunu nasıl öğrenirim? e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme ekranı!

    Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan bölgelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Depremden etkilenen yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı duyuru yaptı. İşte e- Nabız depremzede sorgulama ekranı...
  • Deprem bölgesindeki yakınımın durumunu nasıl öğrenirim? e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme ekranı!

    E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    Sağlık Bakanlığı sistemine bağlı platformda e-devlet üzerinden kayıt sağlanabiliyor.

    E-NABIZ DEPREMZEDE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • Deprem bölgesindeki yakınımın durumunu nasıl öğrenirim? e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme ekranı!

    SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU!

    Depremde enkaz altından kurtarılan kişilerin sağlık durumu ve bulundukları hastane bilgilerine e-Nabız'dan bakılabilecek.
  • Deprem bölgesindeki yakınımın durumunu nasıl öğrenirim? e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme ekranı!

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

    “Ülkemizde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle ilişkili olarak yakınlarınızın sağlık durumu ve bulunduğu sağlık kuruluşu hakkında bilgi almanız amacıyla e-Nabız profilinize Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklenmiştir. Söz konusu alan ile yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir. Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur.”
  • Deprem bölgesindeki yakınımın durumunu nasıl öğrenirim? e-Nabız Doğal Afet Bilgilendirme ekranı!

    E-NABIZ DOĞAL AFET BİLGİLENDİRME EKRANI

    E-NABIZ DOĞAL AFET BİLGİLENDİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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