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Dünyada deprem riski az olan ülkeler hangileri? Dünya deprem haritası:

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların merak ettiği dünyada deprem riski az olan ülkeler listesini sizler için derledik.

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  • Dünyada deprem riski az olan ülkeler hangileri? Dünya deprem haritası:

    Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Konuyla ilgili vatandaşlar, dünyadaki en az deprem riski olan ülkeleri araştırıyor. İşte ayrıntılar...
  • Dünyada deprem riski az olan ülkeler hangileri? Dünya deprem haritası:

    Dünyadaki tüm depremlerin % 68'i Pasifik kuşağında, % 21'I Akdeniz - Himalaya kuşağında ve geri kalan % 11'i ise diğer kıtalarda yer almaktadır.
  • Dünyada deprem riski az olan ülkeler hangileri? Dünya deprem haritası:

    DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK OLAN ÜLKELER

    Deprem riski birinci derece olan ülkeler şu şekildedir;

    Aleut adaları, 

    Kalifornia, 

    Meksika, 

    Şili, 

    Peru,

    İspanya,

    İtalya, 

    Yugoslavya, 

    Yunanistan, 

    Türkiye, 

    İran,

    Kafkasya-Himalaya, 

    Pamir Baykal zonları, 

    Endonezya adaları, 

    Filipinler, 

    Japonya, 

    Kamçatka; 

    Kuzey Afrika, 

    İzlanda,

    Azotlar, 

    Yeni Zelanda 

    Hawaii
  • Dünyada deprem riski az olan ülkeler hangileri? Dünya deprem haritası:

    DEPREM RİSKİ AZ OLAN ÜLKELER

    Deprem riski az olan ülkeler şu şekildedir;

    Sibirya,

    Kanada,

    Britanya,

    Almanya,

    Polonya,

    Brezilya,

    Avustralya,

    Doğu Avrupa
  • Dünyada deprem riski az olan ülkeler hangileri? Dünya deprem haritası:

    Sibirya, Kanada, İç Afrika ve Brezilya gibi eski çekirdek masifler üzerinde nereydeyse hiç deprem yaşanmaz.
  • Dünyada deprem riski az olan ülkeler hangileri? Dünya deprem haritası:

    TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ AZ OLAN İLLER

    Karaman, 

    Kırklareli, 

    Nevşehir, 

    Aksaray, 

    Konya, 

    Edirne, 

    Ankara, 

    Niğde, 

    Sinop, 

    Giresun, 

    Rize, 

    Artvin, 

    Trabzon 

    Adana.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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