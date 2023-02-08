Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Konuyla ilgili vatandaşlar, dünyadaki en az deprem riski olan ülkeleri araştırıyor. İşte ayrıntılar...