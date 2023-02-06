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Dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler!

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oluşan deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Kilis gibi çevre illerde hissedildi. Bu kapsamda dünya üzerinde gerçekleşen en büyük depremleri derledik.

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  • Dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 10.00 itibariyle 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı.
  • Dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler!

    1960 ŞİLİ DEPREMİ

    22 Mayıs 1960 yılında gerçekleşen Şili depreminin büyüklüğü 9.5 olarak kayıtlara geçmiştir. Depremin merkez üssü başkent Santiago de Chile'nin yaklaşık 700 km güneyindeki Valdivia şehri olarak belirlenmiştir. 5000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir.
  • Dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler!

    ALASKA - 28 MART 1964 

    28 Mart 1964 yılında meydana gelen 9.2 büyüklüğündeki deprem, 3 dakika sürmüş ve tsunamiyi tetiklemiştir. 128 kişinin hayatını kaybettiği kayıtlara geçmiştir.
  • Dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler!

    ENDONEZYA - 26 ARALIK 2004 

    26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu’nda Sumatra Adası’nın açıklarında meydana gelmiş olan bu depremde 230 bin kişinin öldüğü kayıtlara geçmiştir. 9.1 ve 9.3 olarak belirlenen deprem 8-10 dakika kadar sürmüştür.
  • Dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler!

    JAPONYA - 11 MART 2011

    11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyılarının açıklarında, 24 km derinlikte, 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem dünyanın en sarsıcı depremleri arasında yer almaktadır.
  • Dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler!

    RUSYA - 4 KASIM 1952

    Rusya’nın doğusunda 4 Kasım 1952’de meydana gelen depremin büyüklüğü 9,0 olarak kayıtlara geçmişti.
  • Dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler!

    ŞİLİ - 27 ŞUBAT 2010

    27 Şubat 2010’da Şili’de Concepcion kenti yakınlarında yerel saati 03:34’te (06:34 UTC) çok şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk olarak 8.3 olarak belirlenen depremin şiddeti 8.8 olarak kayıtlara geçmişti. 1.5 dakika süren depremde 500 bin ev yıkıldı.
  • Dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler!

    EKVADOR - 31 OCAK 1906

    Ekvador ve Kolombiya'yı etkileyen 1906 yılındaki 8,8 şiddetindeki deprem, her iki ülkede binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.
  • Dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler!

    ENDONEZYA - 28 MART 2005

    2004’teki büyük depremin ardından Endonezya’nın kuzeyindeki Sumatra Adası’nda, 2005 yılında 8,6 şiddetindeki bir başka deprem daha meydana geldi. Depremler sebebiyle 400'den fazla kişi yaralandı.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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