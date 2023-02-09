Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, bize hayatta başımıza gelebilecekleri tekrar hatırlattı. Ülkemizin bir deprem bölgesinde olduğunu ve mutlaka gerçekleşebilecek bir depreme karşı alabileceğimiz tüm önlemleri almamız gerektiğini unutmayalım. İşte deprem çantasında mutlaka olması gereken 10 şey…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Deprem sonrası birçok uzman, deprem çantasının hazırlanması hakkında bilgiler verdi. İşte deprem çantasının olmazsa olmazları...
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    ÇADIR

    Deprem sonrası eve girmek risklidir. Eğer aracınız da yoksa çantanıza mutlaka çadır eklemelisiniz. Bunun yanında uyku tulumu da koyabilirsiniz.
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    KONSERVE YİYECEK

    Konserve yiyecekler hem uzun süre dayanıklıdır hem de çantaya koyması oldukça pratiktir. Birçok çeşidi olan konservelerin en enerji verenlerini seçmenizde fayda var.
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    EVRAK

    Çantanızda şu belgelerin fotokopisi mutlaka bulunmalı;

    Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

    Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

    Zorunlu Deprem Poliçesi

    Diplomalar

    Pasaport, banka cüzdanı vb.

    Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    SU

    Hayatımızın en temel içeceği olan su, deprem çantasının içerisinde bol miktarda bulunmalı. Su hayati önem taşıyor.
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    BATTANİYE

    Depremin sizi hangi mevsimde yakalayacağı belli olmaz. Bu sebeple deprem çantanızda mutlaka battaniye bulundurmalısınız. Kış mevsiminde geceyarısı gerçekleşebilecek bir deprem sizi pijamalarınızla yakalayacaktır. Üşümekten korunmak için battaniye ve yedek kıyafeti çantanıza mutlaka ekleyin.
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    İLAÇ KUTUSU

    Deprem sonrasında eczane bulmak zor olabilir bu sebeple hem ailenizin hem de sizin kullandığınız ilaçları bir çanta içerisine mutlaka koymalısınız. Bunun yanında reçeteli ağrı kesici, mide hapı, kas gevşetici gibi ilaçları da eklemeyi unutmayın.
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    ÇAKMAK

    Çakmak ya da kibrit herhangi bir sebepten ihtiyaç duyabileceğiniz bir eşyadır. 
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    DÜDÜK

    Acil durumlarda enerjinizi yüksek oranda harcamanıze engel olarak kurtarma ekiplerine sesinizi duyurmanızı sağlayacaktır.
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    ÇAKI

    Çok amaçlı olan çakılar deprem sonrasında her türlü işinize yarayacaktır.
  • Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!

    AYAKKABI

    Deprem anındaki telaşla evden çıplak ayakla çıkabilirsiniz. Bu nedenle hafif bir yedek ayakkabı çantanızın içerisinde mutlaka bulundurun.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.