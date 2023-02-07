ALARM KURUN!

Arabanız çalışır durumda olmasa bile içeriye karbonmonoksit gazı sızıyor. Kokusuz olan bu gaz uyku halini derinleştiriyor ve kişinin uyanamamasına neden oluyor. Bu durumun önüne geçebilmek için her 20 dakikada bir çalacak şekilde alarm kurun.