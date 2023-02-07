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Araç içerisinde uyuyanlar dikkat! Bu önlemleri almazsanız, risk altındasınız!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeride etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra, bazı vatandaşlar geceyi araçlarında geçirmek durumunda kaldı. Uzmanlar konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Araç içerisinde konaklayanlar bu önlemleri almazsa, hayatlarını riske atıyor.

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  • Araç içerisinde uyuyanlar dikkat! Bu önlemleri almazsanız, risk altındasınız!

    Yaşanan 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi sebebiyle evleri hasar gören vatandaşlar, araçlarında konaklıyor. Uzmanlar araç içerisinde uyurken dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.
  • Araç içerisinde uyuyanlar dikkat! Bu önlemleri almazsanız, risk altındasınız!

    ALARM KURUN!

    Arabanız çalışır durumda olmasa bile içeriye karbonmonoksit gazı sızıyor. Kokusuz olan bu gaz uyku halini derinleştiriyor ve kişinin uyanamamasına neden oluyor. Bu durumun önüne geçebilmek için her 20 dakikada bir çalacak şekilde alarm kurun.
  • Araç içerisinde uyuyanlar dikkat! Bu önlemleri almazsanız, risk altındasınız!

    CAMLARI AÇIN!

    Her 20 dakikada bir alarm kurarak araç içindeki camları açın ve içeriyi havalandırın. Hatta mümkünse dışarı çıkarak kendinize tam olarak geldiğinizden emin olarak yürüyün.
  • Araç içerisinde uyuyanlar dikkat! Bu önlemleri almazsanız, risk altındasınız!

    PENCERELERİ GEREKTİĞİ KADAR AÇIN

    Araç içerisinde uyuduğunuz sırada cam açmanıza erek yok fakat birkaç saatten fazla uyuyacaksanız ve araç içerisinde tekseniz, pencereyi gerektiği kadar açık tutmak işinize yarayabilir. Başka birinin dışarıdan aracınızın içerisine müdahale edemeyeceği kadar camı açık tutabilirsiniz.
  • Araç içerisinde uyuyanlar dikkat! Bu önlemleri almazsanız, risk altındasınız!

    ARABALARI NEREYE PARK EDEBİLİRİZ?

    Araçlarınızı mümkünse en güvenli yerlere park edin. Bunlar market otoparkları, spor salonu otoparkları, otel önü, hastane otoparkı, dinlenme tesisi, kamp alanları gibi yerler olabilir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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