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Deprem sırasında evde nerede durmalıyız?

Ülkemizde 7,7 büyüklüğünde yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından yapılması gerekenler araştırılmalaya başladı. Merak edilenler arasında bir diğer konu ise 'Deprem sırasında evde nerede durulmalı?' sorusu geliyor. İşte, deprem anında yapılması gerekenlerle beraber evde nerede durulması gerektiği hakkında bilgiler...

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  • Deprem sırasında evde nerede durmalıyız? Deprem anında nerede durulmalı?

    AFAD'ın verdiği bilgilere göre deprem sırasında evdeyseniz bunları yapmaya özen gösterin:

    - Deprem anında bir bina içerisindeyseniz öncelikle panik yapmamanız gerekir. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durun.
  • Deprem sırasında evde nerede durmalıyız? Deprem anında nerede durulmalı?

    - Sağlam sandalye ile desteklenmiş masa altında veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize bir hayat üçgeni oluşturmaya çalışın.
  • Deprem sırasında evde nerede durmalıyız? Deprem anında nerede durulmalı?

    - Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.
  • Deprem sırasında evde nerede durmalıyız? Deprem anında nerede durulmalı?

    - Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun.
  • Deprem sırasında evde nerede durmalıyız? Deprem anında nerede durulmalı?

    - Sarsıntı başladığında yataktaysanız orada kalın. Üzerinize düşecek ağır bir eşya yoksa bir yastıkla başınızı koruyun; varsa en yakındaki güvenli alana geçin.
  • Deprem sırasında evde nerede durmalıyız? Deprem anında nerede durulmalı?

    - Size yakın çok sağlam ve yüke dayanıklı bildiğiniz bir kapı değilse, kapıyı kullanmayın. Çoğu iç mekan kapısı basitçe inşa edilmiştir ve sizi korumaktan uzaktır

    - Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı bitene kadar içeride kalın, ancak sarsıntı bitince dışarı çıkmak güvenlidir. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.

     
  • Deprem sırasında evde nerede durmalıyız? Deprem anında nerede durulmalı?

    - Araştırmalar, çoğu yaralanmanın bina içinde hareket ederken veya dışarı çıkmaya çalışırken oluştuğunu göstermektedir.

    - Balkona çıkmayın. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın. Asansör kullanmayın.

    - ACİL DURUMLARI ve YANGINLARI bildirmek dışında telefonları KULLANMAYIN. Kibrit ve çakmak YAKMAYIN, elektrik düğmelerine DOKUNMAYIN.

     
  • Deprem sırasında evde nerede durmalıyız? Deprem anında nerede durulmalı?

    - Elektriklerin kesilebileceğinin; yangın alarmlarının çalışabileceğinin ve yangın söndürme sistemlerinin devreye girebileceğinin farkında olun

    - Tekerlekli sandalyede iseniz tekerlekleri kilitleyerek başınızı ve boynunuzu korumaya alın.

    Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın vb. cihazları kapatın. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşın.

     
  • Deprem sırasında evde nerede durmalıyız? Deprem anında nerede durulmalı?

    - Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün. Diğer güvenlik önlemlerini alın; daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanınıza alarak binayı daha önce tespit ettiğiniz yoldan derhal terk edip toplanma bölgesine gidin.

    - Her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girmeyin.

    - Artçı depremler sırasında da ana depremde yapmanız gerekenleri yapın.

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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