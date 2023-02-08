YÜZYILLAR ÖNCE HATAY DEPREMİ...

13 Ağustos 1822'de Antakya'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 7.0 olduğu tahmin ediliyor. 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilen depremde birçok ev, cami, ve köprü yıkıldı.

Depremi izleyen günlerde gerçekleşen artçı sarsıntılar meydana geldi ve baş gösteren salgın hastalık ile ölümlerde çok sayıda artış oldu. Özellikle Halep'in nüfusunda ciddi bir azalış görüldü.