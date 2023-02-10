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17 Ağustos 1999 depreminde Tavşancıl'da imar planı sayesinde tek bir bina yıkılmadı!

17 Ağustos 1999 depremini hasarsız bir şekilde atlatan Tavşancıl beldesi, depremde binalarda alınan tedbirler ile nasıl hayatta kalınabileceğini gözler önüne seriyor.

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  • 17 Ağustos 1999 depreminde Tavşancıl'da tek bir bina yıkılmadı!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden sonra ülkemizde binlerce can kaybı ve yıkım görüldü. Depremin etkilendiği 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu, arama  ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 
  • 17 Ağustos 1999 depreminde Tavşancıl'da tek bir bina yıkılmadı!

    HİÇBİR BİNA ZARAR GÖRMEDİ

    Bundan 24 yıl öne yaşanan 17 Ağustos 1999 depreminde çok sayıda insan hayatını kaybetti. Fakat depremin merke üssünde yer alan Tavşancıl isimli belde de hiçbir bina hasar görmedi ve kimse yaralanmadı. İlk bakışta mucize gibi gözüken bu olay aslında bilimin ve dürüst yöneticilerin eseriydi.
  • 17 Ağustos 1999 depreminde Tavşancıl'da tek bir bina yıkılmadı!

    Gölcük merkezli deprem 17 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. 20 binden fazla vatandaşımız ise yaralanmış ve tüm Marmara'da yaklaşık 300 bin yapı hasar gördü. 
  • 17 Ağustos 1999 depreminde Tavşancıl'da tek bir bina yıkılmadı!

    Tavşancıl isimli küçük belde büyük yıkımdan hiç bir zarar görmemişti, peki bu durum nasıl gerçekleşti?

    1989'da yerel seçimlerde Salih Gün isimli siyasetçi Tavşancıl Belediye Başkanı seçildi. Bölge, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde yer alan bir yerleşim yeridir. O dönemin Belediye Başkanı Salih Gün, Tavşancıl'ın deprem bölgesi olduğunun farkındaydı ve bu nedenle görece başladıktan kısa bir süre sonra harekete geçerek bir imar planı hazırladı.

     
  • 17 Ağustos 1999 depreminde Tavşancıl'da tek bir bina yıkılmadı!

    BİLİM İNSANLARIYLA İMAR PLANI YAPILDI

    Kocaeli Üniversitesinden gelen bilim insanları ile birlikte hazırlanan imar planı ile riski bölgeler tespit edildi. Hazırlanan raporlar birlikte çalışmalarla imar planı uygulandı.

    İmar planı ile yüksek kat sınırlaması getirildi ve kaçak yapılara izin verilmedi. İmar planına uygun olmayan hiçbir yapıya tolerans gösterilmedi. 

     
  • 17 Ağustos 1999 depreminde Tavşancıl'da tek bir bina yıkılmadı!

    TOLERANS GÖSTERİLMEDİ

    Salih Gün, imar planına uyulması için kendi babasıyla bile ters düşmüştür. Babası evine bir kat daha eklemek istemiş ancak kendisi engel olmuştur. O dönem Tavşancıl sakinleri sıkı imar pollitikasına tepki gösterse bile Salih Gün geri adım atmamış insan kaybetmektense, oy kaybetmeyi tercih etmiştir.
  • 17 Ağustos 1999 depreminde Tavşancıl'da tek bir bina yıkılmadı!

    17 Ağustos 1999 depremi o dönem Tavşancıl'da da büyük bir şekilde hissedildi. Fakat hiçbir bina imar planı sayesinde yıkılmamıştır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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