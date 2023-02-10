17 Ağustos 1999 depreminde Tavşancıl'da tek bir bina yıkılmadı!

Tavşancıl isimli küçük belde büyük yıkımdan hiç bir zarar görmemişti, peki bu durum nasıl gerçekleşti?

1989'da yerel seçimlerde Salih Gün isimli siyasetçi Tavşancıl Belediye Başkanı seçildi. Bölge, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde yer alan bir yerleşim yeridir. O dönemin Belediye Başkanı Salih Gün, Tavşancıl'ın deprem bölgesi olduğunun farkındaydı ve bu nedenle görece başladıktan kısa bir süre sonra harekete geçerek bir imar planı hazırladı.