TEMİZ İÇME SUYUNA ERİŞİMİ OLMAYANLAR

Şişelenmiş ya da kaynatılmış ve dezenfekte edilmiş suları için. Meyve ve sebzeleri olabildiğince kaynatılmış suyla yıkayın. Çiğ ve pişmiş gıdaları ayrı kaplarda tutun.

HİJYEN

Ellerinizi sabun ve temiz suyla ya da dezenfektanla temizleyin.