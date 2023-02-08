DEPREM SONRASINDA KORKUYLA NASIL BAŞ EDİLİR?

Uzmanlara göre, deprem yaşayan kişilerde ortaya çıkan korku ile baş edebilmek için kişi depreme yakalandığı yerden uzaklaşıp kendini güvenli bir ortama almalıdır. Güvenli ortama aldıktan sonra devamlı olarak deprem hakkında konuşmak yerine odak noktasını farklı konulara çekmek yararlı olur. ‘Şu anda güvenli alandayız. Güvenliğimizi tehdit edecek bir durum şu an yok’ gibi telkinler verilebilir.