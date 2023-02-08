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Deprem korkusu ile baş etmenin yolları! Deprem korkusu nasıl geçer?

Deprem sonuçları tahmin edilemez bir doğal afet. Dolayısıyla kontrol dışında gelişen olaylar korkularımızı tetikleyebilir. Deprem korkusunun bir diğer adı seismophobia, ölü ve kaybetme korkusu ile ilişkilendirilir. Diğer fobilerde tehdit unsuru kendi hayatımızla ilişkilendirilirken, deprem korkusunda yakınlarımızı ve ailemizi kaybetme endişesi duyabiliriz. Uzmanlar göre deprem korkusuyla baş etmenin yolları...

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  • Deprem korkusu ile baş etmenin yolları! Deprem korkusu nasıl geçer ve belirtileri nelerdir?

    DEPREM KORKUSU (SİSMOFOBİ) NEDENLERİ

    Deprem eğilimi olan bölgelerde hayatını devam ettiren insanlarda görülmesi muhtemel bir fobidir. 

    Depremler maalesef durulamaz doğal afetler olduğu için büyük çapta mal ve can kaybına neden olurlar.

     
  • Deprem korkusu ile baş etmenin yolları! Deprem korkusu nasıl geçer ve belirtileri nelerdir?

    Sismofobik bireylerin büyük bir bölümünde, geçmişte yaşanmış deprem deneyimi görülür. Ayrıca enkaz altında kalan bireylerde aşırı derecede deprem korkusu gelişmesi olasıdır.

    Hayatta kalma içgüdüsü ile deprem korkusu yaşanması normaldir. Ancak bazı insanların benimsediği sismofobi belirtileri daha farklıdır.

     
  • Deprem korkusu ile baş etmenin yolları! Deprem korkusu nasıl geçer ve belirtileri nelerdir?

    SİSMOFOBİ BELİRTİLERİ

    - Bu kişiler olayın üzerinden birkaç hafta geçmesine rağmen sürekli korku hali yaşar.

    - Deprem korkusu ve sosyalleşme isteğinin azlığından dolayı yalnızlığı tercih ederler.

    - Güvensizlik nedeniyle plan veya faaliyetleri devamlı olarak değişir.

    - Olaya dair tekrarlayan düşünceler ifade edilir.

     
  • Deprem korkusu ile baş etmenin yolları! Deprem korkusu nasıl geçer ve belirtileri nelerdir?

    DEPREM KORKUSU İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

    - Korku anında hissetiklerinizi yakın biriyle paylaşın

    - Olumsuz düşünceleri durdurmak için korkularınızı tanımlayın.

    - Nefes teknikleri uygulayın.

    - Psikolojik tedavi için bir uzmana başvurun.

     
  • Deprem korkusu ile baş etmenin yolları! Deprem korkusu nasıl geçer ve belirtileri nelerdir?

    DEPREM KORKUSU NASIL GEÇER?

    Deprem hakkında önlemler almak ve kendini eğitmek sismofobiyi yenmenin en iyi yollarından birisidir. Kişi aşıraya kaçmadan evini ve ailesini korumanın yollarını deneyebilir. 

     
  • Deprem korkusu ile baş etmenin yolları! Deprem korkusu nasıl geçer ve belirtileri nelerdir?

    DEPREM SONRASINDA KORKUYLA NASIL BAŞ EDİLİR?

    Uzmanlara göre, deprem yaşayan kişilerde ortaya çıkan korku ile baş edebilmek için kişi depreme yakalandığı yerden uzaklaşıp kendini güvenli bir ortama almalıdır. Güvenli ortama aldıktan sonra devamlı olarak deprem hakkında konuşmak yerine odak noktasını farklı konulara çekmek yararlı olur. ‘Şu anda güvenli alandayız. Güvenliğimizi tehdit edecek bir durum şu an yok’ gibi telkinler verilebilir. 

     
  • Deprem korkusu ile baş etmenin yolları! Deprem korkusu nasıl geçer ve belirtileri nelerdir?

    MÜDAHALE EDİLMEZSE KORKU BÜYÜYEBİLİR

    Kişinin bu yöntemleri kullanmasına rağmen tedirginlik, endişe ve korkusunun devam etmesi halinde travma sonrası stres bozukluğu yaşanıyor olabilir. Uzmanlar, bu durum kişinin günlük hayatını etkiliyorsa bir profesyonelden mutlaka destek alınmalısı gerektiğini belirtiyor. Müdahale edilmeyen durumlar gelecekte daha ciddi psikiyatrik sorunlara yol açabilir.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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