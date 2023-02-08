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Büyük depremler neden gece meydana gelir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler ardından 10 il büyük hasar can ve mal kaybı yaşadı. Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi ise büyük depremlerin neden gece gerçekleştiği ve bilimselliği olup olmadığı. İşte, depremlerin neden gece olduğuna dair detaylar...

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  • Büyük depremler neden gece meydana gelir? Depremler neden gece olur?

    Kahramanmaraş'ta sabaha karşı saat 04.14'te 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ili etkiledi ve binlerce insan enkaz altında kaldı. Ardından Kahramanmaraş'ta ikinci kere saat 13.24'de 7.6 büyüklüğünde deprem oluştu. 
  • Büyük depremler neden gece meydana gelir? Depremler neden gece olur?

    Depremin ilk anından beri arama kurtarma ekipleri müdahalelerini sürdürüyor. 1999 yılında yaşanan büyük depremin gece gerçekleşmesi ve Kahramanmaraş'ta yine gece saatlerinde sarsıntının meydana gelmesi akıllarda "Depremler gece mi yaşanır?" sorusunu getirdi. Peki, doğrusu ne?
  • Büyük depremler neden gece meydana gelir? Depremler neden gece olur?

    BÜYÜK DEPREMLER GECE Mİ OLUR?

    Uzmanlar bilimsel olarak depremlerin gece olduğunu belirten bir kanıt olmadığını öne sürüyor. Türkiye'de ve dünyada meydana gelen son 100 yıllık deprem haritası incelendiğinde depremlerin gece yaşandığı teorisi çürütülüyor.

     
  • Büyük depremler neden gece meydana gelir? Depremler neden gece olur?

    Ancak farklı bir görüş olarak, Güneş'in çekim gücü etkisiyle Dünya'nın gece bölümü büyük bir baskı altındayken, gündüz baskı azalıyor gevşek kalıyor. Bu nedenle depremlerin genellikle gece saatlerinde aşırı basınçtan dolayı kırıldığı tahmin ediliyor.

     
  • Büyük depremler neden gece meydana gelir? Depremler neden gece olur?

    Ayrıca başka teorilere göre Güneş ve Ay tutulmalarının da çekim gücünü artırdığı söyleniyor. Fakat tüm teorilere dair kesin bir kanıt bulunmuyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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