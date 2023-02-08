Ancak farklı bir görüş olarak, Güneş'in çekim gücü etkisiyle Dünya'nın gece bölümü büyük bir baskı altındayken, gündüz baskı azalıyor gevşek kalıyor. Bu nedenle depremlerin genellikle gece saatlerinde aşırı basınçtan dolayı kırıldığı tahmin ediliyor.