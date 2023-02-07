Litosfer ile çekirdek arasında kalan kısma Manto denir ve Manto'nun kalınlığı 2.900 km kadar ulaşılır. Manto'nun altındaki çekirdek Nikel-Demir karşımından oluştuğu kabul edilir.

Litosfer altında Astenosfer denilen yumuşak Üst Manto bulunur. Burada oluşan kuvvet ve akımlar nedeniyle Litosfer parçalanır ve birçok Levha'nın bölünmesine neden olur.