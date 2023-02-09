DEPREMLERİN DERİNLİĞİ

Dünyada çoğu deprem, yüzeyin 80 kilometreden az bir derinliğinde meydana geliyor.

Ancak 80 kilometre derinlikten çok daha aşağıda da depremlere rastlanılır. Yüzey kabuğunun manto tabakasının daldığı sınırda yani 750 kilometre derinliklere kadar depremler meydana geliyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometreydi. Depremin derinliği ne kadar dipteyse hissedilmesi o kadar azalıyor.