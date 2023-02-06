ÜZERİNİZE BİR ŞEYİN DÜŞMEYECEĞİNDEN EMİN OLUN

Deprem anında panik yapılmaması gerekiyor. Uykudayken normalden daha çok heyecanlanmak oldukça normaldir. Ancak sakin kalmaya çalışın. AFAD'ın bilgilendirmesine göre sarsıntı esnasında üzerinize düşecek ağır bir eşya yoksa yatakta kalabilir bir yastıkla korunabilirsiniz. Eğer üzerinize düşecek bir eşya varsa en yakın güvenli alana geçin.