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Gece uyurken deprem olursa ne yapılmalı ve nasıl korunulabilir?

Depremde can ve mal kayıplarının oluşmasının nedenlerinden birisi de kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmemesinden kaynaklanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,5'lik depremlerin ardından birçok vatandaş gece saatlerinde meydana gelecek deprem felaketlerinde ne yapılması gerektiğini araştırıyor. İşte, gece uykudayken meydana gelen depremlerde yapılması gerekenler...

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  • Gece uyurken deprem olursa ne yapılması gerekir ve nasıl korunulabilir?

    ÜZERİNİZE BİR ŞEYİN DÜŞMEYECEĞİNDEN EMİN OLUN

    Deprem anında panik yapılmaması gerekiyor. Uykudayken normalden daha çok heyecanlanmak oldukça normaldir. Ancak sakin kalmaya çalışın. AFAD'ın bilgilendirmesine göre sarsıntı esnasında üzerinize düşecek ağır bir eşya yoksa yatakta kalabilir bir yastıkla korunabilirsiniz. Eğer üzerinize düşecek bir eşya varsa en yakın güvenli alana geçin.
  • Gece uyurken deprem olursa ne yapılması gerekir ve nasıl korunulabilir?

    Yatağınızın yanına veya sağlam bir eşyanın yanına ve içerisine girerek çök-kapan-tutun hayat çemberini yaparak depremin geçmesini bekleyin. Deprem bitene kadar hareket etmeyin ardından asansör kullanmadan dışarı çıkmaya çalışın.
  • Gece uyurken deprem olursa ne yapılması gerekir ve nasıl korunulabilir?

    DEPREM ÇANTASI HAZIRLAYIN

    Önemli olan diğer etkenlerden birisi ise deprem çantası hazırlamaktır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durun. 
  • Gece uyurken deprem olursa ne yapılması gerekir ve nasıl korunulabilir?

    Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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